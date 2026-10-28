الحكومة: مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت اعتبارا من 1 نوفمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في المنتدى، مؤكدا أن الحكومة بدأت في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، حيث عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا؛ للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، ومواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفى ضوء تنفيذ التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026» أيضا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لإصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.