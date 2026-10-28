لافروف للقاهرة الإخبارية : مصر شريك أمنى واستراتيجى فائق الأهمية لروسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:29 صباحاً - قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن مصر شريك مهم لروسيا في الملفات الأمنية والاستراتيجية بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا حرص البلدين على استمرار التنسيق الوثيق والمستدام بشأن القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.

التحديات والتهديدات الأمنية بالمنطقة

وأضاف لافروف، ردًا على سؤال لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة تصاعدت منذ أحداث الربيع العربي، وكذلك عقب الحرب على العراق والتدخل الأمريكي، فضلًا عن التطورات في ليبيا وسوريا.

زيادة موجات الهجرة

وأوضح أن هذه الأوضاع أسهمت في زيادة موجات الهجرة واتساع نشاط التنظيمات المتطرفة، ما فرض تحديات إضافية على دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو تواصل دعم قدرات شركائها العرب وأصدقائها في الشرق الأوسط لمواجهة هذه التحديات، والحد من المخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.