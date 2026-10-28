أخبار اليمن : الاحتلال يهجّر 3189 فلسطينياً من الخليل

الاحتلال يهجّر 3189 فلسطينياً من الخليلواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تهجير السكان وهدم المباني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع فرض قيود على حركة الفلسطينيين.

وأفادت بلدية الخليل بأنّ جيش الاحتلال هجّر 491 أسرة فلسطينية تضم 3189 شخصاً من منطقتي دير بحة والجلدة، منذ بدء عمليته العسكرية الجمعة، بحسب ما أفادت بلدية الخليل.

وقالت البلدية في بيان إنّ الأسر المهجرة تضمّ 209 أطفال رضع، و258 مسناً، و137 سيدة من الحوامل والمرضعات، إضافة إلى 32 شخصاً من ذوي الإعاقة، و198 مريضاً بأمراض مزمنة.

وأوضحت أنّ هذه الأرقام توثّق أوضاع الأسر التي اضطرت إلى النزوح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقتين، وسط تداعيات إنسانية متزايدة على الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.

والجمعة، بدأ جيش الاحتلال العملية عقب هجوم نفذه مقاومان فلسطينيان أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، قبل أن يقتل الجيش منفذي الهجوم لاحقا.

وفرض الجيش الإسرائيلي، منذ الجمعة، إغلاقاً على مدينة الخليل وقرى محيطة بها، عقب الهجوم.