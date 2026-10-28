انطلاق مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - انطلقت مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمشاركة النادي الأهلي، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب لمعرفة منافسي الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وشهدت مراسم القرعة مشاركة عدد من نجوم كرة القدم السابقين، حيث تولى البوركيني ألان تراوري والسوداني مدثر الطيب مهمة سحب قرعة الكونفدرالية، فيما شارك التونسي أسامة الدراجي والكاميروني أشيل إيمانا في مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وبحسب لوائح البطولة، تتأهل الفرق صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب.



الأهلي يتأهل بعد فوز كبير على كيتارا



وحجز الأهلي مقعده في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الإياب التي أُقيمت على استاد القاهرة، ليؤكد تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1.

وقدم الفريق الأحمر أداءً هجوميًا مميزًا خلال المواجهة، ونجح حسين الشحات في افتتاح التسجيل بالدقيقة 37، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 43. ومع بداية الشوط الثاني، عاد الشحات ليحرز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 51، فيما اختتم طاهر محمد طاهر الرباعية عند الدقيقة 68.

ورغم التغييرات التي شهدها تشكيل الفريق، فرض الأهلي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في حسم التأهل بأداء قوي يمنح الجهاز الفني فرصة لمواصلة تجهيز اللاعبين استعدادًا لمنافسات دور المجموعات.



15 فريقًا يحسمون التأهل ومقعد أخير لم يُحسم



وضمنت 15 فريقًا المشاركة في دور المجموعات من البطولة، بينما لا يزال المقعد السادس عشر معلقًا لحين حسم المواجهات المرتبطة بتحديد المتأهل الأخير.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة الأهلي المصري، والأهلي طرابلس الليبي، والجيش الملكي المغربي، ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي، وريال باماكو المالي، وأسكو كارا التوجولي، وعزام يونايتد التنزاني، وبلاك بولز الموزمبيقي، والصفاقسي التونسي، وديربان سيتي الجنوب أفريقي، وبريميرو دي أغوستو الأنجولي، والرجاء الرياضي المغربي، وريد أروز الزامبي، وسينغيدا بلاك ستارز التنزاني، واتحاد الجزائر الجزائري.

ومن المنتظر استكمال قائمة المتأهلين وفقًا لنتيجة المواجهات المرتبطة بمباراة شباب بلوزداد الجزائري والفائز من اللقاء التمهيدي الذي يجمع بين حيفا كوناكري الغيني والجمارك الموريتاني.



أزمة تنظيمية تؤجل حسم المقعد الأخير



وشهدت المواجهة التمهيدية أزمة تنظيمية بعد تأخر وصول فريق الجمارك الموريتاني إلى غينيا لخوض المباراة، ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلى إعلان اعتبار الفريق منسحبًا في البداية، قبل التراجع عن القرار عقب تقديم النادي التماسًا مدعومًا بمستندات توضح الظروف الاستثنائية التي حالت دون وصوله في الموعد المحدد.

واستند النادي الموريتاني في طلبه إلى واقعة انزلاق الطائرة في مطار نواكشوط، وما نتج عنها من صعوبات أثرت على موعد الإقلاع، لتُعرض الملابسات على الجهات المختصة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير المواجهة واستكمال قائمة الفرق المشاركة في دور المجموعات.