استطلاع يكشف.. آيزنكوت يكتسح بـ52 مقعدا وليكود نتنياهو 24 وعرب الداخل 18

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 01:21 صباحاً - ذكر استطلاع لآراء الناخبين أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحزب الذي يتزعمه آيزنكوت سيحصل على 22 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 24 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ولا فائز واضحا في انتخابات الكنيست.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن معسكر آيزنكوت يتصدر بـ52 مقعدا ومعسكر نتنياهو يحصل على 50 والأحزاب العربية 18.
آيزنكوت يتقدم بمقعد آخر في استطلاع القناة 11
وأكد استطلاع لآراء الناخبين أجرته القناة 11 الإسرائيلية أن كتلة يقودها غادي آيزنكوت مرشحة لأن تكون أكبر من التي يقودها بنيامين نتنياهو.
كما أفاد استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية أن معسكر آيزنكوت حصل على 53 مقعدا بينما حصل معسكر نتنياهو على 50.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن معسكر نتنياهو بعيد عن تحقيق أغلبية 61 مقعدا.
ننائج أولية: آيزنكوت قد يتولى حق تشكيل الحكومة
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن النتائج الأولية تكشف احتمالا كبيرا بأن يتولى غادي آيزنكوت حق تشكيل الحكومة.
وأوضحت أن النتائج تظهر أن الليكود حصل على 24 مقعدا، بينما حصل حزب يشار على 22 مقعدا، وحزب نفتالي بينت على 12 مقعدا.
آيزنكوت يهاجم سلطة الحرب: الاستطلاعات الأولية تظهر عدم ثقة بنتنياهو
نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن زعيم كتلة المعارضة غادي آيزنكوت: نتائج الاستطلاع الأولية تظهر عدم ثقة مطلقة بنتنياهو وحكومة السابع من أكتوبر.. إذا كانت هذه هي النتائج النهائية فهذا نصر للأغلبية الرسمية الصهيونية في إسرائيل.. سأعمل فورا على تنفيذ إرادة الشعب واستبدال حكومة نتنياهو وإقامة حكومة تجنيد صهيونية في أقرب وقت ممكن.إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست على تصويت بـ75%
وأُغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بعد نسبة تصويت قاربت 75%.ترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية مساء غد الأربعاء
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية -نقلا عن الأمين العام للجنة الانتخابات الرسمية- بأن اللجنة تخطط لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات مساء غد الأربعاء، وتؤكد أنه لا مجال لتزييف النتائج.