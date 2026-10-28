استطلاع يكشف.. آيزنكوت يكتسح بـ52 مقعدا وليكود نتنياهو 24 وعرب الداخل 18

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 01:21 صباحاً - ذكر استطلاع لآراء الناخبين أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحزب الذي يتزعمه آيزنكوت سيحصل على 22 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 24 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ولا فائز واضحا في انتخابات الكنيست.