تفتيح البشرة باستخدام العسل

العسل واحد من المكونات الطبيعية اللي بيتم استخدامها من قديم الزمن، لانه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، لان العسل بيتمتع بخصائص بتساعد على التئام الجروح، ومقاومة الميكروبات، ومنع الالتهابات.

الوصفة ١: اللبن الرايب والعسل

المكونات:

- معلقتين كبار لبن رايب او زبادي.

- معلقة كبيرة عسل.

اخلطي المكونات مع بعض، ووزعي الخليط على بشرة نضيفة مع تجنب منطقة حوالين العين، وسيبيه على بشرتك لمدة ١٥ دقيقة تقريبا، وبعدها اغسلي البشرة بالماية الفاترة، وكرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

الوصفة دي بتساعد على تفتيح لون البشرة، تقشير البشرة، تهدئة البشرة المتهيجة، ترطيب البشرة، تقليل الهالات السودا، تضييق المسام، منع علامات الشيخوخة المبكرة، وتجديد البشرة.

الوصفة ٢: زيت الزيتون والعسل

المكونات:

- معلقتين كبار عسل.

- معلقة كبيرة من زيت الزيتون

اخلطي المكونات مع بعض، وسخني الخليط على حمام ماية سخنة او في الميكروويف لمدة ٢٠ ثانية تقريبا لحد ما يبقى دافي، ووزعي الخليط على بشرتك مع تجنب منطقة العين، وسيبيه لمدة ٥ دقايق، وبعدين اغسليه بالماية الفاترة، كرريه مرتين في الاسبوع.

الوصفة بتساعد على تنضيف المسام وازالة اثار الاوساخ والشوائب، الوقاية من البثور، والقضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب.

الوصفة ٣: ماية الورد والعسل

المكونات:

- معلقتين كبار ماية ورد.

- معلقة كبيرة عسل.

اخلطي المكونات مع بعض، ووزعي الخليط على البشرة، وسيبيه لمدة ٥ دقايق، وبعدين اغسليه بالماية الفاترة، كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.