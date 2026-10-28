رئيس الحكومة يوجه الوزارات بسرعة تنفيذ توصيات منتدى مصر والإعلان عنها للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المنتدى، مؤكدا أن الحكومة بدأت في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، فى إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، حيث عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا؛ للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، ومواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفى ضوء تنفيذ التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026» أيضا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لإصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس في المنتدى أيضا تم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، و(صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، ومجموعة من المطورين العقاريين من القطاع الخاص؛ بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، أنه يتم حالياً التجهيز لطرح وحدات سكنية مميزة للمصريين في الخارج ضمن برنامج "بيت الوطن"، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس في المنتدى، بخلاف ما سيتم تنفيذه من وحدات سكنية لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

فيما أشار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يتم التنسيق حاليا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن محفزات التوجه للطاقة الجديدة، وسيتم إعلان تفاصيل هذه المحفزات للمجتمع الصناعي، خلال الفترة المقبلة.

وأشار السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى إعلانه عن إطلاق مشروع "مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال"، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المرتبطة بملف الشباب والرياضة، وضمن توصيات منتدى مصر؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود الوزارات التي بدأت في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس، موجها باقي الوزارات بتنفيذ تلك التكليفات، كل فيما يخصه، بحيث يتم إعلانها للمواطنين وتوضيح مختلف جوانبها، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة من فخامة الرئيس لتنفيذ هذه التكليفات؛ من أجل العمل على تحسين جودة حياة المواطنين، ومعلنا أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماعات متتابعة دورية مع الوزارات والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذها.