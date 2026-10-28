وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان هاتفياً سبل احتواء التصعيد الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 11:13 صباحاً - أجرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء الأزمة الراهنة ومنع التصعيد الذي تزايدت احتمالاته في الفترة الأخيرة والعمل علي الدفع بالحلول السياسة والسلميّة من خلال الحوار. واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب على المستويين الثنائي وفي إطار الآلية الوزارية الرباعية التي تضم مع البلدين كل من تركيا وباكستان.