كريم سحري لازالة علامات التمدد

علامات التمدد بتظهر عادة على شكل خطوط طويلة ورفيعة، وممكن تظهر بسبب عوامل كتير زي الحمل، زيادة الوزن، طفرات النمو، او حتى التغيرات الهرمونية، والنهاردة هنحضر كريم طبيعي فعال للتخلص من علامات التمدد باستخدام مكونات طبيعية بسيطة متوفرة في مطبخك، الكريم بيحتوي على مزيج غني من الزيوت والمكونات المفيدة للبشرة، اللي هتساعد في تقليل ظهور علامات التمدد وتحسين صحة البشرة وملمسها بشكل عام.

المكونات :

- ١/٢ كوباية من زبدة الكاكاو الخام.

- ١/٤ كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقة صغيرة من زيت فيتامين E، او من ٦ - ٧ كبسولات.

- معلقتين كبار من زيت بذور الورد.

- معلقتين كبار من زيت اللوز الحلو.

- ٢٠ نقطة من زيت اللافندر او زيت اللبان العطري. Stretch Mark Removing Cream 1

طريقة التحضير :

١- اخلطي زبدة الكاكاو مع زيت جوز الهند ودوبيهم على حمام ماية سخنة.

٢- بعد ما الخليط يدوب، سيبيه على جنب لحد ما يبرد ويوصل لدرجة حرارة الغرفة.

٣- بمجرد ما يبرد ضيفي باقي المكونات وامزجيهم مع بعض كويس.

٤- دخلي الخليط في التلاجة لحد ما يتماسك، بعدها خرجيه واضربيه باستخدام مضرب كهربائي يدوي او مضرب يدوي عادي لحد ما يبقى قوامه خفيف وكريمي شبه الكريمة المخفوقة.

٥- انقلي الكريم في علبة او برطمان زجاجي، واحفظيه في مكان بارد وضلمة.

طريقة الاستخدام :

- خدي كمية صغيرة من الكريم دفيه في ايدك، ودلكيهعلى مناطق الجسم اللي فيها علامات تمدد بحركات دائرية، وسيبي الكريم لحد ما البشرة تمتصه.

- استخدمي الكريم ده مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل، للحصول على نتايج ملحوظة. Stretch Mark Removing Cream 2

فوايد الكريم :

- بيقلل ظهور علامات التمدد والندبات، وبيساعد على شفاء واصلاح الجلد.

- بيساعد على ترطيب ونعومة الجلد، وتليين البشرة وتعزيز مرونتها.

- بيحمي البشرة من الجفاف والتهيج، وتقليل التورم المحيط بعلامات التمدد.

- بيساعد على تعزيز تعافي البشرة وتجديد خلاياها، والوقاية من ظهور علامات تمدد جديدة.