بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا مع الهلال السوداني والمغرب الفاسي وحوريا الغيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أُقيمت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع بيراميدز في المجموعة الرابعة، إلى جانب المغرب الفاسي، والهلال السوداني، وحوريا الغيني، في مجموعة تشهد منافسة بين أربعة أندية تطمح إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب القاري.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة بيراميدز إلى جانب الزمالك، الذي يعود إلى دور المجموعات للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، ليمثل الثنائي الكرة المصرية في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز والزمالك يحجزان مقعديهما في دور المجموعات

وتمكن الزمالك من التأهل إلى المرحلة المقبلة، بعدما تجاوز الجيش الرواندي بنتيجة إجمالية بلغت هدفين دون مقابل في مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الثاني.

وفي المقابل، حسم بيراميدز تأهله عقب فوزه على المريخ بانتيو، بطل جنوب السودان، بنتيجة إجمالية بلغت خمسة أهداف دون رد، ليواصل الفريق مشواره في البطولة القارية سعيًا إلى المنافسة على اللقب.



نظام التأهل في دوري أبطال أفريقيا



وتضم مرحلة المجموعات 16 فريقًا، يتم توزيعها على أربع مجموعات، بواقع أربعة أندية في كل مجموعة، على أن تنطلق المنافسات خلال شهر نوفمبر.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يشهد انطلاق مواجهات خروج المغلوب، وصولًا إلى المباراة النهائية وتحديد بطل القارة.



6 ملايين دولار جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا



وتزداد حدة المنافسة على اللقب في ظل القيمة المالية الكبيرة للجائزة، إذ تبلغ مكافأة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027 نحو 6 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لما أورده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».



قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات



وضمت قائمة الفرق المتأهلة 16 ناديًا، هي: الهلال السوداني، والنادي الأفريقي التونسي، وكولومب سبورتيف الكاميروني، والترجي الرياضي التونسي، ونواذيبو الموريتاني، وحوريا الغيني، والمغرب الفاسي، ومولودية الجزائر، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وبيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، وسيمبا التنزاني، وويليت الأنجولي، ويانج أفريكانز التنزاني، والزمالك المصري.

وتترقب جماهير بيراميدز نتائج مشوار الفريق في دور المجموعات، وسط تطلعات لتقديم أداء قوي وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة المنافسة على أحد أبرز الألقاب في كرة القدم الأفريقية.