القهوة وقشر الموز لازالة البقع الغامقة والحصول على بشرة زجاجية

بدل من استخدام المقشرات الكيميائية القاسية على البشرة، ممكن تستفادي من الاحماض النباتية ومضادات الاكسدة والمقشرات اللطيفة الموجودة في مطبخك، البن المطحون بيوفر احماض الفا هيدروكسي خفيفة وحبيبات دقيقة للتقشير الفيزيائي، والكافيين بيحسن الدورة الدموية لاضافة اشراقة فورية للبشرة، اما قشر الموز غني باللوتين والبوليفينولات اللي بتهدي الالتهابات وبتساعد على التخلص من التصبغات الزيادة، ولما بيتم مزجه مع مكونات تانية بيشكل تركيبة فعالة وقوية لتخفيف التصبغات والحصول على بشرة زجاجية. المكونات: الكمية دي تكفي لعمل طبقة سميكة على الوش والرقبة، وضاعفي الكمية لو عايزة تستخدميه على الجسم. - معلقة كبيرة من البن المطحون ناعم. - معلقة كبيرة مليانة من معجون قشر الموز (اكشطي اللب الداخلي الناعم لقشرة موزة ناضجة واهرسيه). - معلقة صغيرة عسل. - معلقة صغيرة زبادي. - ١/٢ معلقة صغيرة كركم. - ١/٢ معلقة صغيرة من عصير الليمون. - معلقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير: ١- هاتي موزة ناضجة واكشطي اللب الابيض الطري بمعلقة، اهرسيه لحد ما يبقى عجينة ناعمة. ٢- في طبق اخلطي البن المطحون والكركم. ٣- اخلطيمعاهم معجون قشر الموز والعسل والزبادي وجل الصبار، وقلبي المزيج لحد ما يبقى كريمي. ٤- وفيالنهاية رشي على الخليط عصير الليمون. ٥- واختياريللحصول على تقشير اقوى ضيفي رشة من السكر، وللبشرة الحساسة خففي الخليطبمعلقة صغيرة من ماية الورد. ٦- سيبي الخليط لمدة ٣ دقايق لحد ما كل المكونات تتفاعل مع بعض كويس. Coffee Banana Peel Clear Dark Spots طريقة الاستخدام: - بعد تنضيف البشرة، وزعي طبقة رقيقة من الخليط بأطراف صوابعك، ودلكيه بحركات دائرية تصاعدية لمدة دقيقة لتقشير خلايا الجلد الميتة. - سيبي الخليط لمدة ١٠ - ١٢ دقيقة، وبعدها رشي الماسك برذاذ ماية خفيف لحد ما يبقى رطب شوية، واشطفيه بماية باردة مع التدليك اثناء غسله. - للبشرة العادية والدهنية، كرريه مرتين في الاسبوع. - للبشرة الجافة والحساسة، استخدميه مرة واحدة في الاسبوع. Coffee Banana Peel Clear Dark Spots Get Glass Skin فوايد المكونات: القهوة: الكافيين اللي في القهوة بيساعد على تقليل الاحمرار، وشد المسام، وتحسين الدورة الدموية للحصول على اشراقة فورية. قشر الموز: غني باللوتين والكاتيكولامينات والبوتاسيوم، اللي بتساعد على تحييد الاجهاد التأكسدي وتخفيف فرط التصبغ بالتدريج. العسل: مرطب طبيعي بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، العسل بيجذب الرطوبة لاعماق البشرة وبيدعم البشرة المعرضة لحب الشباب. الزبادي: حمض اللاكتيك في الزبادي بيساعد على اذابة الروابط بين الخلايا بلطف، وده بيساعد على تقشير البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها من غير ما تسبب تهيج. الكركم: الكركمين في الكركم بيساعد على تهدئة الالتهاب وابطاء انتاج الميلانين الزيادة، وده بيساعد على تفتيح البقع الغامقة. عصير الليمون: غني بحمض الستريك وفيتامين سي اللي بيساعدوا على تفتيح التصبغات وتعزيز الكولاجين. جل الصبار: بيساعد على ترطيب البشرة وتسريع اصلاح البشرة، وده بيخلي البشرة مرنة وزجاجية.

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