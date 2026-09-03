رئيس الوزراء: الأصول السيادية ملكيتها للشعب ولا يمكن مناقشة فكرة مقايضتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن حسن هيكل ليس مستشاراً لرئيس الوزراء، وهناك فرق بين أن يكون هناك مستشار لرئيس الوزراء يعمل بدوام كامل، وبين عضو بلجنة استشارية، والأعضاء باللجان الاستشارية عشرات.



وتابع أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية تضم أعضاء من أشد المعارضين للحكومة، وبالتالى حسن هيكل كان عضوا فى هذه اللجان. واستطرد: حسن هيكل عرض فكرة المقايضة المتعلقة بقناة السويس، ولكن قناة السويس لا يمكن أن تمس أو يتم التفكير فى المقايضة أو المراهنة، لأنها من الأصول السيادية وأمن قومي، وأى فكرة فى هذا الكلام مرفوض نهائياً.