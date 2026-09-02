٧ علامات تحذيرية تقولك ان جسمك في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية

مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، هي المرحلة الانتقالية اللي بتسبق انقطاع الدورة، والمرحلة دي ممكن تبدأ قبل سنين من توقف الدورة الشهرية تماما، وممكن يحصل معاها مجموعة واسعة من التغيرات الجسدية والنفسية.

ولان اعراضها ممكن تبقى خفيفة وتدخل مع اعراض التوتر، او مشاكل الغدة الدرقية، او الارهاق الناتج عن اسلوب الحياة، فغالبا بيتم تجاهل المرحلة دي او عدم الاهتمام بيها بشكل كافي، وفهم العلامات دي هيساعدك على طلب الدعم في الوقت المناسب وادارة الاعراض بفعالية اكبر.

ايه هي فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية ؟

هي الفترة اللي بيبدأ فيها المبيضيين بالتدريج بانتاج مستويات اقل من هرمون الاستروجين والبروجسترون، والفترة دي عادة بتبدأ في اواخر التلاتينات او اول الاربعينات، وتوقيتها بيختلف من بنت للتانية، والاعراض بتستمر لحد ما الدورة الشهرية تنقطع تماما، واللي بيتم تأكيدها بعد ١٢ شهر متتالية من غير دورة شهرية، وخلال فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، التقلبات الهرمونية ممكن تسبب اعراض ممكن تبقى غير متوقعة ومحيرة. Mood swings

علامات ما قبل انقطاع الدورة الشهرية :

١- عدم انتظام الدورة الشهرية :

من اول وابرز علامات ما قبل انقطاع الدورة الشهرية هو تغيير نمط الدورة الشهرية.

- ممكن تبقى اطول او اقصر.

- اغزر او اخف.

- اكتر تكرار او متباعدة.

- او احيانا تنقطع تماما.

ومع ان تغيرات الدورة الشهرية امر طبيعي خلال المرحلة دي، الا انه ماينفعش تتجاهلي غزارة النزيف المفرط، او النزيف بين الدورات، او التغيرات المفاجئة والكبيرة، في الحالات دي ضروري تستشيري دكتور.

٢- الهبات السخنة والتعرق الليلي :

الاعراض دي غالبا بتبدأ خلال فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، الهبات السخنة هي احساس مفاجيء بسخونية في الجسم، وغالبا بيأثر على الوجه والرقبة والجزء العلوي من الجسم، وممكن يجي معاه تعرق واحمرار وعدم راحة، والتعرق الليلي ممكن يسبب ارق، والهبات دي بتختلف شدتها بشكل كبير، بعض النساء ممكن تعاني من نوبات عرضية، والبعض ممكن يعانوا من اعراض متكررة.

٣- تغيرات المزاج والحساسية العاطفية :

ممكن تلاحظي اعراض زي - التهيج. - القلق. -مزاج منخفض. - الحساسية العاطفية. - انخفاض تحمل التوتر. وفي بعض الاحيان ممكن تغلطي وتفسري الاعراض دي انها مجرد ضغوطات يومية.

٤- اضطرابات النوم :

صعوبة النوم هي من الاعراض الشائعة اللي بيتم تجاهلها، واعراض زي التعرق الليلي، القلق، التغيرات الهرمونية ممكن تأثر بشكل اكبر على تنظيم النوم، وقلة النوم هيأدي بدوره للتعب، العصبية، ضعف التركيز، الارهاق اثناء النهار، وده بيأثر بشكل سلبي على جودة الحياة. disturbed sleep

٥- تشوش الذهن وتغيرات الذاكرة :

فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية ممكن تحسي ببطء في التفكير او نسيان غير معتاد والاعراض دي ممكن تشمل:

- صعوبة التركيز.

- النسيان.

- صعوبة تذكر الكلمات.

- ضعف التركيز.

على الرغم ان الاعراض دي ممكن تكون مقلقة، الا انها غالبا بترتبط بتقلبات هرمونية واضطرابات في النوم اكتر من ارتباطها بأمراض عصبية خطيرة.

٦- تغيرات الوزن وتكوين الجسم :

التغيرات الهرمونية بتأثر على عملية الحرق وتوزيع الدهون، وممكن تلاحظي.

- زيادة الدهون في منطقة البطن.

- انخفاض قوة العضلات.

- صعوبة الحفاظ على الوزن السابق.

وفي المرحلة دي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام هيكونوا امرين اساسيين، ولكن التغيرات الهرمونية هتخلي ادارة الوزن اصعب من قبل كده.

٧- تغيرات في صحة المهبل :

انحفاض مستويات هرمون الاستروجين ممكن تأثر على الصحة الجنسية.

والاعراض بتشمل:

- جفاف المهبل.

- عدم الراحة اثناء العلاقة الحميمية.

- انخفاض الرغبة الجنسية.

- زيادة عدد مرات التبول او تهيج المهبل.

امتى تروحي للدكتور ؟

مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية هي مرحلة انتقالية طبيعية، ومش مرض، ولكن مع ذلك، الاعراض اللي بتأثر على الصحة الجسدية، او الصحة النفسية، او النوم، او الاداء اليومي، محتاجة استشارة الدكتور.

لو بتعاني من الاعراض دي ضروري تستشيري دكتور:

- نزيف حاد جدا.

- نزيف بين فترات الدورة الشهرية.

- تقلبات مزاجية حادة.

- مشاكل نوم مستمرة.

- اعراض بتأثر على الحياة اليومية او العلاقات.