الاتحاد السكندري يهزم أبو قير للأسمدة بثنائية في الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:37 مساءً - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً ثميناً على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح حسام حسن التسجيل للاتحاد السكندري في الدقيقة 68، قبل أن يضيف إسحاق سافيور الهدف الثاني لسيد البلد فى الدقيقة "90+6".

ترتيب الاتحاد السكندري وأبوقير للأسمدة فى الدورى

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما جاء أبو قير للأسمدة في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة

- حراسة المرمى: صبحي سليمان

- خط الدفاع: خالد مسعد - مصطفى إبراهيم - محمد مصطفى ميدو - مؤمن عوض

- خط الوسط: كينيث سيماكولا - محمد توني - باسكال فيري

- خط الهجوم: إيزاك سافيور - حسام حسن - جوزيف أرمولا

تشكيل أبو قير للأسمدة ضد الاتحاد السكندرى

- حراسة المرمى: محمود جنش.

- خط الدفاع: إسلام أشرف - أحمد عوض - جابر كامل - محمد علاء.

- خط الوسط: يوسف حمدي - رامز ميلاد - عمر إبراهيم.

- خط الهجوم: سيف شيكا - مصطفى عبدالرحيم - محمود جودة.

مشوار الاتحاد السكندري في الدوري

واستهل الاتحاد السكندري مشواره في بطولة الدوري بالتعادل مع الزمالك سلبياً في استاد القاهرة، قبل أن يسقط زعيم الثغر بالهزيمة في عقر داره أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على أبو قير للأسمدة.

مشوار أبو قير للأسمدة فى الدوري

على الجانب الآخر، بدأ أبو قير للأسمدة مشواره في الدوري بعد الصعود من دوري المحترفين خلال الموسم الماضي، بفوز ثمين على البنك الأهلي بهدف نظيف، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة،قبل أن يخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد.