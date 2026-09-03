رئيس الوزراء: عودة التصعيد فى المنطقة أدى لارتفاع أسعار النفط مجددا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 05:29 مساءً -

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن عودة التصعيد بين الأطراف المتنازعة في المنطقة، وذلك بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي، وهو ما أدى لارتفاع أسعار النفط مجددا، كما أنه من المتوقع بالتالي حدوث تأثيرات سلبية على إمدادات النفط العالمية وسلاسل الإمداد، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يلزمنا كحكومة بالترقب الحذر، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأمين البلاد من السلع الأساسية لفترات آمنة، وفقا للتوجيه المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.