٧ اطعمة لتنضيف الكبد من السموم بشكل طبيعي

الاطعمة الغنية بالالياف ومضادات الاكسدة بتساعد على تنضيف الكبد من السموم، بتساعد في ازالة السموم، وتكسير الدهون، ودعم وظائف الكبد السليمة، عشان كده ضروري تدخلي الاطعمة دي في نظامك الغذائي اليومي لتنضيف الجسم من السموم.

1- عصير البنجر:

البنجر غني بالالياف، الحديد، حمض الفوليك، ومضادات الاكسدة اللي بتساعد على مكافحة الالتهابات وحماية خلايا الكبد من التلف، وبيساعد على تقليل نسبة الدهون الزيادة في الكبد وتحسين صحة الكبد.

2- الخضروات الصليبية:

الخضروات الصليبية زي البروكلي، الكرنب، القرنبيط، اللفت، وبراعم بروكسل، وهي بتحتوي على الالياف، وفيتامين C ومركبات نباتية بتساعد الجسم على التخلص من السموم الضارة، وبتساعد على حماية الكبد من الالتهابات واي امراض تانية.

3- الفواكه:

الفاكهة زي الجريب فروت، العنب، التفاح، الحمضيات، والرمان مفيدة جدا للكبد، لانها غنية بمضادات الاكسدة والالياف وغيرها من العناصر الغذائية الاساسية اللي بتساعد على تقليل الالتهابات وحماية خلايا الكبد، والحمضيات بشكل خاص مفيدة في عملية ازالة السموم من الجسم عن طريق تعزيز نشاط الانزيمات في الكبد.

4- القهوة:

القهوة غنية بمضادات الاكسدة ومركبات بتساعد على تخفيف الالتهابات، والدراسات اثبتت ان شرب القهوة بيقلل من خطر الاصابة بتليف الكبد، بننصحك بشرب كوباية او اتنين من القهوة مع الحد الادنى من السكر او من غير سكر خالص.

5- الشوفان:

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالالياف، وبتحتوي على نوع بيساعد على تقليل كمية الدهون المخزنة في الكبد، وخفض الالتهابات، وتعزيز المناعة، اختاري الشوفان الكامل بدل من اكياس الشوفان سريعة التحضير المنكهة للحصول على افضلالفوايد، ضيفي له المكسرات او الفواكه لاضافة نكهة وقيمة غذائية اكتر.

6- الاسماك الدهنية:

الاسماك الدهنية زي السلمون، السردين، والماكريل غنية بأحماض اوميجا ٣ الدهنية اللي بتساعد على تقليل الالتهابات، وبتقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب، احماض اوميجا ٣ كمان بتساعد على خفض دهون الكبد والدهون الثلاثية للاشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني او التهاب الكبد الدهني، حاولي تاكلي الاسماك الدهنية مرتين في الاسبوع.

7- الاعشاب والتوابل:

الاعشاب الطبيعية زي الصبار، النيم، الاملا بتساعد على دعم صحة الكبد، عصير الصبار ممكن يساعد على طرد السموم، والنيم بيحارب البكتيريا الضارة، والاملا غنية بفيتامين سي ومضادات الاكسدة اللي بتحمي خلايا الكبد، والتوابل زي الثوم والكركم مفيدة جدا، الثوم بيحتوي على مركبات الكبريت اللي بتنشط انزيمات ازالة السموم، والكركمين الموجود في الكركم بيقلل الالتهاب وبيساعد على اصلاح انسجة الكبد.

8- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر غني بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل دهون الكبد وتقليل الالتهابات وتحسين مستويات الانزيمات، شرب الشاي الاخضر بانتظام بيدعم الكبد وبيحميه من امراض الكبد الدهنية، حاولي اختيار الشاي الاخضر الطازة بدل المعبأ للحصول على فوايده الكاملة.

9- زيت الزيتون: