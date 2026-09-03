اليوم.. محاكمة «القاضي المزيف» بتهم النصب وانتحال الصفة وحيازة سلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً -

تستكمل محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة اليوم الخميس محاكمة المتهم بانتحال صفة قاض في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القاضي المزيف»، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سلاح والنصب والاحتيال والتداخل في وظيفة حكومية.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد النيابة العامة مقاطع مصورة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء أحد الأشخاص انتحاله صفة قضائية واستغلال هذه الصفة في إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل الحصول على أموال.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى عام 2025. وتبين أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي وشاحا قضائيا ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إضفاء المصداقية على ادعائه بأنه يشغل منصبا قضائيا.

وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه لجأ إلى التصوير داخل المحكمة مرتديا الوشاح القضائي حتى يعزز ادعاءاته أمام المواطنين ويستغل المظهر القضائي في استدراج ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدات سكنية.

وأسفر فحص هاتفي محمول تم ضبطهما بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق. كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع التي تم ضبطها على الهاتفين.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال العاملين الذين ظهروا في المقاطع. وأكدوا صحة ظهورهم فيها إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع.

وأوضح العاملون أن المتهم كان قد أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. وبناء على ذلك تعاملوا معه باعتباره من العاملين بالجهات القضائية دون معرفة حقيقة صفته.

وكانت محكمة جنح عين شمس قد أجلت في وقت سابق نظر القضية لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 12 سبتمبر الجاري لنظر طلب الرد أمام الدائرة 20 مدني بمحكمة شمال القاهرة.

وتنظر المحكمة القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إلى المتهم والمتعلقة بانتحال صفة قاض والنصب والاحتيال والتداخل في وظيفة حكومية وحيازة سلاح.