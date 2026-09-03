رئيس وزراء الأردن يوجه بسرعة نقل جثامين ضحايا حادث نويبع وعلاج المصابين فى المملكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - وجّه رئيس الوزراء الأردنى الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث السير الذى وقع أمس الأربعاء فى مدينة نويبع، وأسفر عن وفيات وإصابات من بينهم مواطنون أردنيون، إلى المملكة فى أقرب وقت ممكن.

توجيه بنقل المصابين الأردنيين إلى المملكة

كما وجّه حسان بنقل المصابين الأردنيين إلى المملكة لتلقي العلاج، وفقا لظروفهم الصحية، وبأسرع وقت ممكن، مع استمرار التنسيق مع الجهات المصرية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة أوضاعهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء.

رئيس الوزراء الأردنى يعزى أسر الضحايا

وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، كما بعث برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب فيها عن تعازيه بضحايا الحادث، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.