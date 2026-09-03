سيف الوزيري عن تشكيل مجلس إدارة المتحدة الجديد: مهمة وطنية إعلامية كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 05:29 مساءً - وقال المهندس سيف الوزيري: "كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السابق، على ما قدمه من جهد وعطاء وتحمل للمسؤولية خلال فترة مليئة بالتحديات، وعلى كل ما ساهم به فى بناء وتطوير هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة".

وتابع: "أتقدم بخالص التهنئة والمباركة لمجلس الإدارة الجديد، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في تحمل مسؤولية ليست مجرد مهمة إدارية أو مهنية، بل مهمة وطنية إعلامية كبيرة".

وأضاف: "الإعلام اليوم أصبح أحد أهم أدوات بناء الوعي، وصناعة التأثير، وتشكيل الثقافة، وترسيخ القيم المجتمعية، إلى جانب دوره المحوري في الفن والدراما والرياضة والترفيه، وفي تقديم صورة مصر الحقيقية وقدراتها ومكانتها أمام العالم".

وأشار المهندس سيف الوزيري: "إن شاء الله نساهم في استمرار وتطوير إعلام مصري حديث وقوي ومؤثر، يحافظ على هويتنا، ويواكب المستقبل، ويصل إلى كل الأجيال بلغتها، ويضع اسم مصر ومصلحتها دائمًا في المقدمة، كل التوفيق للمجلس الجديد في هذه المهمة الوطنية، وشكرًا لكل من حمل الأمانة وساهم في المسيرة، وبالتوفيق لكل من يتسلمها اليوم ليكمل البناء".





اجتماع سيف الوزيري بمجلس إدارة الشركة المتحدة

وكان المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعضو المنتدب اجتمع بأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لمناقشة خطة الشركة خلال الفترة القادمة.

وهنأ السيد رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الجدد المنضمين إلى مجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف الشركة، وهم: المستشار محمود فوزي، والسيد تامر مرسي والسيد طارق فايد، والسيد كريم علي عوض، والسيدة نشوى جاد، والسيد محمد يحيى لطفي، والسيد أحمد علي عبد الرحمن، والسيد شريف الخولي.

كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق وأعضائه، مثمنين ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وما أسهموا به في دعم مسيرة الشركة وإنجازاتها.

وأكد المجلس عزمه على البناء على ما تحقق من نجاحات، ومواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها الريادي في قطاع الإعلام، ويحقق أعلى مستويات الجودة والتميز.