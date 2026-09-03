مدبولي: الاقتصاد المصري يحقق نموا 5.1%.. وقناة السويس تقفز 33% خلال عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 06:29 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قناة السويس حققت نموا بنسبة 33% خلال العام المالي 2025/2026.

وقال مدبولي إن الاقتصاد المصري واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي نفسه رغم التوترات التي تشهدها المنطقة. وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.

وأوضح رئيس الوزراء أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري وصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 نتيجة الأداء المسجل خلال الربع الأخير. وأشار إلى أن هذه النسبة جاءت أعلى من توقعات المؤسسات الدولية.

وأكد مدبولي أن معدلات النمو المحققة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو بصورة مستدامة رغم التحديات والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.