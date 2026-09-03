"إيبولا" يقتل 3 آلاف شخص في الكونغو

"إيبولا" يقتل 3 آلاف شخص في الكونغوأعلنت السلطات في الكونغو الديموقراطية، اليوم، تجاوز حصيلة تفشي فيروس إيبولا ثلاثة آلاف وفاة.

وأوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء الذي ضرب شرق البلاد وشمالها الشرقي، أدى إلى 3007 وفيات وأصاب 6186 شخصا.

وأشار المعهد إلى أنه تم الإبلاغ عن تعافي 1409 أشخاص من الوباء.

ويعد إيبولا، الذي ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم ويتسبب في حمى نزفية، مسؤولا عن وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.

وهذا التفشي لإيبولا هو الأسوأ الذي تشهده الكونغو الديموقراطية على الإطلاق من حيث عدد الوفيات.

وبدأت الكونغو الديمقراطية يوم "الخميس" الماضي تطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية بلقاح أثبت فعاليته في تفشيات سابقة لإيبولا ناجمة عن نوع آخر أكثر شيوعا من الفيروس، فيما تتواصل التجارب السريرية للتوصل إلى لقاح مرخص للتفشي الحالي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت الأسبوع الماضي أن تفشي إيبولا لا يزال خارج نطاق السيطرة.