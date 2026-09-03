أخبار اليمن : أمطار ورياح وتحذير من الانهيارات

أمطار ورياح وتحذير من الانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران، وصعدة ومرتفعات لحج وأبين كما تشمل أجزاء من سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، والبيضاء ومرتفعات شبوة وحضرموت والمهرة والسواحل الغربية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي.

وحذر أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ودعا الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.