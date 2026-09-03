الزمالك بالأسود أمام بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - حسم الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ألوان قمصان الفريقين خلال اللقاء.

ويخوض الزمالك المباراة بالزي البديل، الذي يتكون من القميص والشورت باللون الأسود، فيما يظهر حارس مرمى الفريق باللون الأصفر.

وفي المقابل، يرتدي فريق إيه إس بورت القميص والشورت باللون الأحمر، بينما يظهر حارس مرماه بالزي الأبيض.

ومثل الزمالك خلال الاجتماع الفني كل من عبد الله حسين، القائم بأعمال المدير الإداري، ومحمد عبد الرحيم، إداري الفريق، ومحمد حسني، مسؤول المهمات، حيث جرى الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الزمالك مع إيه إس بورت في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مستهل مشوار الفريق الأبيض بالبطولة القارية.