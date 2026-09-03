الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن أعضاء مجلس إداراتها برئاسة سيف الوزيرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 05:29 مساءً -

اجتمع المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعضو المندب بأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لمناقشة خطة الشركة خلال الفترة القادمة.

وهنأ السيد رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الجدد المنضمين إلى مجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف الشركة، وهم: المستشار محمود فوزي، والسيد تامر مرسي والسيد طارق فايد، والسيد كريم علي عوض، والسيدة نشوى جاد، والسيد محمد يحيى لطفي، والسيد أحمد علي عبد الرحمن، والسيد شريف الخولي.

كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق وأعضائه، مثمنين ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وما أسهموا به في دعم مسيرة الشركة وإنجازاتها.

وأكد المجلس عزمه على البناء على ما تحقق من نجاحات، ومواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها الريادي في قطاع الإعلام، ويحقق أعلى مستويات الجودة والتميز.