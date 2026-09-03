الاتحاد الأرجنتيني يعلن إيقاف كل مباريات الدوري عند الدقيقة 10 تكريمًا لـ«ميسي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 01:33 صباحاً - اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرارًا تكريميًا استثنائيًا للاحتفاء بالأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، تقديرًا لما قدمه طوال سنوات ارتدائه قميص "التانجو"، وما حققه من إنجازات جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني إيقاف جميع مباريات الجولة المقبلة بمختلف المسابقات والفئات عند وصولها إلى الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، في إشارة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي مع المنتخب، على أن تتوقف المباراة لمدة دقيقة كاملة للتصفيق لأسطورة منتخب الأرجنتين.

دقيقة تصفيق لميسي في جميع ملاعب الأرجنتين

وجاء القرار من خلال نشرة رسمية أصدرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث تقرر تطبيق المبادرة على مختلف المسابقات والدرجات، دون استثناء، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها ميسي داخل الكرة الأرجنتينية.

ولا يقتصر التكريم على مسابقات الرجال فقط، بل يمتد إلى جميع أنشطة كرة القدم التابعة للاتحاد، بما في ذلك كرة القدم للرجال، كرة القدم للسيدات، كرة الصالات "فوتسال" وكرة القدم الشاطئية.

ميسي يكتب الفصل الأخير مع منتخب الأرجنتين

ويرتبط هذا التكريم بمسيرة ميسي الدولية الحافلة مع منتخب الأرجنتين، والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية، أبرزها قيادة "التانجو" للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين.

كما نجح قائد الأرجنتين في تحطيم العديد من الأرقام القياسية بقميص منتخب بلاده، ليصبح أحد أهم رموز الكرة الأرجنتينية على مر العصور، بعدما قاد المنتخب للعودة إلى منصات التتويج الكبرى.

الدقيقة 10.. تحية استثنائية لأسطورة الأرجنتين

ويحمل اختيار الدقيقة العاشرة دلالة خاصة، كونها مرتبطة بالقميص الشهير الذي ارتداه ميسي مع منتخب الأرجنتين، والذي أصبح أحد أبرز الأرقام في تاريخ كرة القدم العالمية.

ومن المنتظر أن تتحول الدقيقة العاشرة من مباريات الجولة المقبلة إلى لحظة جماعية للاحتفاء بميسي، حيث تتوقف المنافسات في مختلف الملاعب لمدة دقيقة، وسط تصفيق الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية، تقديرًا لمسيرته التاريخية مع "التانجو".

كأس العالم 2026.. الظهور الأخير مع التانجو

ويأتي هذا الاحتفاء بالتزامن مع إعلان ميسي أن كأس العالم 2026 ستكون محطته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، ليقترب بذلك من إسدال الستار على مسيرة دولية استثنائية امتدت لسنوات طويلة.

وتتجه أنظار جماهير الأرجنتين وعشاق كرة القدم حول العالم إلى المونديال المقبل، انتظارًا للظهور الأخير لقائد "التانجو"، وسط طموحات بأن يختتم ميسي رحلته الدولية بمشهد يليق بمسيرته التاريخية.