سيلتك يواصل انتصاراته فى الدورى بثلاثية ضد أبردين بمشاركة هيثم حسن.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 01:33 صباحاً - واصل فريق سيلتك انتصاراته فى الدورى الأسكتلندى بفوز جديد ضد أبردين، بنتيجة 3-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «سيلتك بارك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأسكتلندي.

سيلتك ضد أبردين

وتواجد هيثم حسن جناح منتخب مصر ضمن التشكيل الأساسي أمام أبردين، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال مشاركته الأولى أمام فالكيرك في الجولة الماضية وغادر الملعب فى الدقيقة 76 وحل بدلا منه تونكتى.

وجاءت ثلاثية سيلتك ضد أبردين فى الشوط الأول عن طريق دوران ونيجرين وهيون جون في الدقائق 14 و34 و46.

وجاء تشكيل سيلتك ضد أبردين كالتالي:

حراسة المرمى: فيلجامي سينيسالو.

خط الدفاع: كولبي دونوفان، كارتر فيكرز، ليام سكيلز، أوستون تروستي.

خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين، كالوم ماكجريجور، بنيامين نيجرين.

خط الهجوم: يانج هيون جون، هيثم حسن، كاميلو دوران.

ترتيب الدوري الأسكتلندي

وعزز سيلتك صدارته لجدول ترتيب الدوري الأسكتلندي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل أبردين المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.