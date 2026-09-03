أخبار اليمن : منتخب اليمن يحقق فوزه الأول في التصفيات

منتخب اليمن يحقق فوزه الأول في التصفيات
حقق منتخب اليمن للشباب فوزه الأول في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، بعد تغلّبه على نظيره الكويتي 3-1، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.
سجل للأحمر اليمني محمد شمس الدين "هدفين" في الدقيقتين 24 و70، وزيد جهاد في الدقيقة 85، فيما أحرز مسفر العدواني هدف الكويت الوحيد في الدقيقة 69.
وبهذا الفوز، حصد شباب اليمن أول ثلاث نقاط له معززاً حظوظه في المنافسة، في حين بقي الكويت بلا نقاط.
ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الثالثة والأخيرة في التصفيات يوم الأحد المقبل أمام نظيره الياباني.
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