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رياض - احمد صلاح - تكبيرات ذي الحجة العيد من الحرم المكي بث مباشر مناسك الحج نبثها لكم متابعينا الكرام مع انتهاء كافة الاستعدادات لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة إلى جبل عرفات يوم الجمعة.

شعائر الحج على جبل عرفات وقفة عرفة يوم التروية مشعر منى ثم إلى مزدلفة بث مباشر نضعها للمتابعين الكرام وسط أجواء إيمانية وتواجد مئات الآلاف من المسلمين في الديار الحجازية المقدسة.

وأعلن معظم رئساء بعثات الحج التابعة للدول العربية والإسلامية عن استكمال الاستعدادات كافة، لتصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مع اقتراب اليوم العظيم يوم الصعود إلى جبل عرفات الجمعة.

تكبيرات ذي الحجة بث مباشر:

ومن المقرر أن يكون تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات غدا الجمعة حيث سيبدأ بعد صلاة فجر يوم غد الجمعة التاسع من ذي الحجة من خلال حافلات مخصصة لكافة الحجاج بعد وضع خطة خاصة.

وبخصص حجاج فلسطين، أعلنت البعثة الفلسطينية في مؤتمر؛ أنها وضعت الخطة الخاصة بتصعيد الحجاج من الفنادق إلى جبل عرفات وكذلك خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة ومنها إلى مشعر منى.

وأضافت أن البعثة استلمت الخيام المخصصة لحجاج فلسطين في مشعري عرفات ومنى، مشيرا إلى أنه جرى الإشراف على تجهيز مخيمات الحجاج في المشعرين من قبل طواقم وزارة الأوقاف المتخصصة.

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