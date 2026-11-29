احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - بدأت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لشغل عدد (3421) وظيفة جديدة بمختلف التخصصات والمحافظات، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يستمر التقديم لمدة أسبوعين.

​التخصصات والوظائف المطلوبة في السكة الحديد

​تتوزع الوظائف المعلن عنها على 3 فئات رئيسية تشمل المؤهلات العليا والتكنولوجية والفنية، وذلك على النحو التالي:

​عدد (162) مهندس ثالث: في تخصصات (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكة – مهندس حركة).

​عدد (593) مساعد قائد قطار ممتاز ثالث: من حملة البكالوريوس من الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي.

​عدد (2666) فني: للحاصلين على المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، في وظائف (مساعد قائد قطار – فني حركة وبلوك – فني صيانة وتجديدات سكة – فني مزلقان – فني مناورة – فني إشارات – فني ميكانيكا – فني كهرباء – فني براد – فني لحام – صراف تذاكر – مشرف قطار).

​رابط وطريقة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

​أوضحت الهيئة أنه يتم الاستعلام عن كافة الشروط المطلوبة وتقديم الرغبات إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: (http://jobs.caoa.gov.eg)، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.