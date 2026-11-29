بيان جديد من شركة النفط في صنعاء
أدانت شركة النفط اليمنية جريمة استهداف خزانات محطة "لؤلؤة مأرب" النفطية التابعة لأحد التجار في منطقة السحول بمحافظة إب، في اعتداء استهدف منشأة خدمية تسهم في توفير المشتقات النفطية للمواطنين، وأسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنشأة وممتلكات مالكها.
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن تكرار استهداف محطات الوقود والمنشآت المرتبطة بالنشاط النفطي يكشف عن نهج ممنهج في استهداف المنشآت الخدمية وممتلكات المواطنين، وضرب مقومات الحياة الاقتصادية والخدمية، والإضرار بمصادر أرزاق أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها.
وقالت " في الوقت الذي تدين فيه الشركة هذا الاستهداف، فإنها تؤكد أن المنشآت الخدمية وممتلكات المواطنين ليست أهدافاً مشروعة للاستهداف، ولا يمكن تبرير الاعتداء عليها تحت أي ذريعة".
وأكدت شركة النفط اليمنية أن الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهداً على هذه الاعتداءات، وحقاً لا يسقط في المطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
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