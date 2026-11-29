احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، أربعة اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وحماية المجاري المائية من التلوث، ومشروعات الصرف الزراعي، إلى جانب بحث شكاوى المواطنين بشأن مشكلات الري والصرف بعدد من المحافظات.

ووجهت اللجنة الدعوة إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لحضور الاجتماعات أو ندب من يمثله، فضلًا عن دعوة رئيس قطاع الري لحضور الاجتماع الثاني.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر، بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 152 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع دراسة الجدوى لحماية الشواطئ باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي لمدن الدلتا، بالتعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، بمنحة تبلغ قيمتها مليونًا و575 ألف يورو.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بتغطية جزء من إحدى الترع بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، وانهيار الحوائط الساندة على طريق سعود – الحسينية – صان الحجر بمحافظة الشرقية، وما ترتب على ذلك من انسداد المجرى المائي، إلى جانب تقنين أوضاع منازل المواطنين المقامة على أراضٍ تابعة لجهات الري والصرف بمدينة صان الحجر.

وتتضمن المناقشات أيضًا تداعيات إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي بمدينة الصالحية الجديدة في مصرف الحسينية دون معالجة، وتأثير ذلك على الأراضي الزراعية، فضلًا عن المطالبة بإحلال وتجديد مبنى هندسة الموارد المائية والري بديرب نجم.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر، حيث تخصص اجتماعها الأول لمناقشة استراتيجية وخطط وزارة الموارد المائية والري لإدارة الموارد المائية في ظل محدوديتها، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن منظومة رصد وقائع تلوث المجاري المائية والإبلاغ عنها وسرعة التعامل معها، وتقنين أوضاع أراضي منافع الري وتنازع جهات الولاية عليها.

كما تبحث اللجنة أسباب تأخر أعمال إحلال وتجديد محطات الرفع على ترعة دليل مربوط بمحافظة الإسكندرية، وتوقف استكمال أعمال الصرف المغطى بعدد من قرى محافظة الدقهلية، رغم تمويل المشروع من البنك الأفريقي، وما ترتب على ذلك من استمرار معاناة الأهالي.