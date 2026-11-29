احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً -

في لحظة مؤثرة تعكس روح المودة بين أهل القرآن، صافح المتسابق محمد أبو ليلة زميله محمود غرابة واحتضنه، بعدما غادر غرابة منافسات الحلقة السادسة من «دولة التلاوة». وجاء ذلك عقب تنافسهما في ختام الحلقة على البقاء في المسابقة أو مغادرتها.

وسجل محمود غرابة 271 درجة، فيما حصل عبد الرحمن محمد أبو فايد على 274 درجة، ومحمد عبد الرحمن الخولي على 273، وحسن الأصمعي على 274، ويوسف الصواف على 272، ومحمد أبو ليلة على 270 درجة.

وشهدت الحلقة منافسة بين محمود غرابة ومحمد أبو ليلة، وانتهت بحصول أبو ليلة على أصوات لجنة التحكيم وخروج غرابة من المسابقة، مع بقائه منتظرًا تصويت الجمهور.

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن وترتيله وتجويده، من خلال التنافس في فرعي الترتيل والتجويد، وتعزيز صلة الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة.

وتبلغ جوائز البرنامج مليوني جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل على مليون جنيه، وكذلك الفائز بالمركز الأول في فرع التجويد. وتشمل الجوائز أيضًا تسجيل المصحف الشريف كاملًا بأصوات الفائزين وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، ليصلوا إلى جمهور أوسع بأصواتهم في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات البرنامج التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قنوات الحياة وCBC والناس و«مصر قرآن كريم»، بالإضافة إلى منصة «WATCH IT».

وقالت وزارة الأوقاف إن البرنامج يأتي في إطار جهودها لرعاية المواهب القرآنية واكتشافها، والإسهام في بناء الإنسان وتعزيز حضور القرآن الكريم في المجتمع، ونشر التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بالآيات.