احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - تقدم الهيئة الوطنية للإعلام، تغطية إعلامية شاملة عبر شاشات القنوات المتخصصة، اليوم الأحد، احتفاءً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق اليوم، 29 من نوفمبر، وتأكيدًا على الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشمل خريطة التغطية ثلاث قنوات رئيسية، حيث تقدم "القناة الثقافية" تغطية خاصة تحت عنوان "القضية الفلسطينية.. من الجذور التاريخية إلى التحولات الدولية وآفاق المستقبل"، وتستضيف الكاتب الصحفي صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون الفلسطينية، لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والسياسية الراهنة للقضية.



وفي السياق ذاته، تُخصص قناة "نايل لايف" فقرة حوارية ضمن برنامج "صفحة جديدة" لمناقشة جهود الدولة المصرية في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، حيث تسلط الحلقة الضوء على توصيات وزارة الخارجية المصرية بتجديد المطالب الدولية لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ويستضيف البرنامج الدكتور سعد الزنط، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال.



كما تختتم قناة "نايل سينما" التغطية بعرض الفيلم التاريخي الشهير "الناصر صلاح الدين" في سهرة الليلة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، استحضارًا للرموز التاريخية المرتبطة بتحرير القدس والدفاع عن الأرض.



وتأتي هذه التغطية الإعلامية بالتزامن مع إحياء المجتمع الدولي والأمم المتحدة لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (32/40 ب) لعام 1977، نظرًا لما يمثله من دلالة تاريخية ترتبط بصدور قرار تقسيم فلسطين رقم (181) عام 1947.



كما تؤكد بيانات كل من وزارة الخارجية المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، في هذه المناسبة على ضرورة ترجمة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية إلى خطوات فاعلة لإنهاء الاحتلال، وتفعيل حل الدولتين، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير و تنفيذ حل الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.