احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أشاد الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بتلاوة المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، المعروف بلقب «الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة، وقال إنها أمتعتهم، وإنه يشعر مع كل نفس يخرجه بالحماس والهمة والرغبة في أداء الآيات بصوت جميل.

وأضاف أن الله قادر على إعادة المحبة إلى البيوت بعد خلافات كثيرة أفسدتها، كما يستطيع أن يخلق حلولًا من العدم للمشكلات التي أُغلقت أبوابها، وأن يزرع الثقة في نفس من تعثرت حياته.

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، عبر المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد. ويسهم ذلك في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة.

وتصل جوائز البرنامج الإجمالية إلى مليوني جنيه، بواقع مليون جنيه للفائز الأول في فرع الترتيل ومليون جنيه للفائز الأول في فرع التجويد. ولا تقتصر المكافآت على المال، إذ تشمل تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بما يتيح للمواهب الفائزة الوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتها في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات «دولة التلاوة» في التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إلى جانب منصة «WATCH IT». وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والمساهمة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بالآيات.