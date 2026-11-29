احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - يحيي المجتمع الدولي اليوم، الأحد 29 نوفمبر 2026، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة سنوية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 (بموجب القرار رقم 32/40 «ب» في ديسمبر 1977) وبدأ إحياؤها منذ عام 1978، لتجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني . وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لعام 2026 على أن للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، مؤكداً أن التضامن يجب أن يتجاوز مجرد الشهادة على المعاناة ليشمل التحرك الفعلي لإنهائها ووضع حد للاحتلال غير القانوني، وداعياً إلى مسار يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في سلام وعدالة وأمن وكرامة.

وعقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعها الخاص في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي) يوم 23 نوفمبر 2026، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، إلى جانب فعاليات ومعارض وأنشطة إعلامية وثقافية عبر مكاتب الأمم المتحدة والمنصات الرقمية.

و تزامن إحياء الذكرى مع فعاليات عربية ودولية، من بينها احتفالية جامعة الدول العربية التي تضم كلمات رسمية وعرضاً وثائقياً ومعرضاً فنياً وتكريماً لداعمي صمود الفلسطينيين، إضافة إلى فعاليات تضامنية في دول عدة مثل تشيلي التي تستضيف أكبر جالية فلسطينية خارج العالم العربي.

لماذا 29 نوفمبر؟

يعود اختيار هذا التاريخ إلى 29 نوفمبر 1947، حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 (قرار التقسيم)، الذي نص على تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين (عربية ويهودية ) ووضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد نحو ثمانية عقود، لا تزال الدولة الفلسطينية المستقلة والسلام العادل والدائم لم يتحققا بعد.

و على مدى العقود الماضية، شهدت العلاقة المؤسسية بين فلسطين والأمم المتحدة محطات بارزة، من بينها رفع العلم الفلسطيني لأول مرة أمام مقر المنظمة في نيويورك عام 2015 عقب قرار الجمعية العامة رقم (69/320) المتعلق برفع أعلام الدول غير الأعضاء المتمتعة بصفة مراقب، إضافة إلى قرارات وتطورات لاحقة تركز على إنهاء الاحتلال، ومعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومواجهة التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير وعنف المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.