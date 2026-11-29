احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الشبورة المائية الكثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
حالة الطقس الأحد 29 نوفمبر 2026
القاهرة
ويشهد اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 29 نوفمبر
القاهرة
العظمى 24
الصغرى 14الإسكندرية
العظمى 24
الصغرى 16الإسماعيلية
العظمى 24
الصغرى 13مطروح
العظمى 24
الصغرى 14شرم الشيخ
العظمى 30
الصغرى 21أسوان
العظمى 32
الصغرى 19