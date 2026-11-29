احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الشبورة المائية الكثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة الطقس الأحد 29 نوفمبر 2026 ويشهد اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 29 نوفمبر

القاهرة درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 29 نوفمبرالقاهرة ​العظمى 24 ​الصغرى 14 ​الإسكندرية

​الإسكندرية ​العظمى 24 ​الصغرى 16 الإسماعيلية الإسماعيلية ​العظمى 24 ​الصغرى 13 ​مطروح

​مطروح ​العظمى 24 ​الصغرى 14 ​شرم الشيخ

​شرم الشيخ ​العظمى 30 ​الصغرى 21 ​أسوان

​أسوان ​العظمى 32 ​الصغرى 19