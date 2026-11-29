احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق ٢٩ نوفمبر من كل عام، تجدد جمهورية مصر العربية تأكيد موقفها التاريخي والثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه المناسبة في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتؤكد مصر مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بكافة مراحلها، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مجددة رفضها القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وإذ تحيي مصر هذه الذكرى التي تجسد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تؤكد أن إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليس منحة، وإنما استحقاق أصيل تكفله قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات ملموسة تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.