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بما أن التغيرات مستمرة في حركة الفلك والكواكب، تختلف صفات كل برج عن الآخر، وعادةً ما نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن توافق الأبراج مع بعضها بعضاً لمعرفة مدى توافق كل برج مع الأبراج الأخرى، وفي هذا المقال سنتعرف معاً على توافق الأبراج مع بعضها في الحب والزواج والصداقة وغيرها.

قبل أن نتعرف معاً على مدى توافق الأبراج مع بعضها بعضاً في الحب والزواج، عليك أن تعرف أن عدد الأبراج الفلكية يبلغ 12 برجاً، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، وهي كما يأتي: [3]

الأبراج النارية؛ وتضم كل من: برج الأسد، وبرج القوس، وبرج الحمل.

وتضم كل من: برج الأسد، وبرج القوس، وبرج الحمل. الأبراج الهوائية؛ وتضم كل من: برج الدلو، وبرج الميزان، وبرج الجوزاء.

وتضم كل من: برج الدلو، وبرج الميزان، وبرج الجوزاء. الأبراج المائية؛ وتضم كل من: برج العقرب، وبرج الحوت، وبرج السرطان.

وتضم كل من: برج العقرب، وبرج الحوت، وبرج السرطان. الأبراج الترابية؛ وتضم كل من: برج العذراء، وبرج الثور، وبرج الجدي.

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توافق برج الحمل مع باقي الأبراج

يقع برج الحمل في الفترة ما بين 21 مارس حتى 19 أبريل من كل عام، أما عن درجة توافق برج الحمل مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 50%.

الثور 20%.

الجوزاء 50%.

السرطان 50%.

الأسد 15%.

العذراء 25%.

الميزان 85%.

العقرب 20%.

القوس 95%.

الجدي 35%.

الدلو 85%.

الحوت 25%.

توافق برج الثور مع باقي الأبراج

يقع برج الثور في الفترة ما بين 20 أبريل حتى 20 مايو من كل عام، أما عن درجة توافق برج الثور مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 20%.

الثور 75%.

الجوزاء 35%.

السرطان 80%.

الأسد 35%.

العذراء 85%.

الميزان 75%.

العقرب 75%.

القوس 30%.

الجدي 95%.

الدلو 20%.

الحوت 80%.

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توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

يقع برج الجوزاء في الفترة ما بين 21 مايو حتى 20 يونيو من كل عام، أما عن درجة توافق برج الجوزاء مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 50%.

الثور 35%.

الجوزاء 55%.

السرطان 50%.

الأسد 75%.

العذراء 20%.

الميزان 90%.

العقرب 35%.

القوس 75%.

الجدي 55%.

الدلو 90%.

الحوت 50%.

توافق برج السرطان مع باقي الأبراج

يقع برج السرطان في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 22 يوليو من كل عام، أما عن درجة توافق برج السرطان مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 50%.

الثور 80%.

الجوزاء 60%.

السرطان 50%.

الأسد 35%.

العذراء 65%.

الميزان 20%.

العقرب 75%.

القوس 20%.

الجدي 95%.

الدلو 50%.

الحوت 90%.

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توافق برج الأسد مع باقي الأبراج

يقع برج الأسد في الفترة ما بين 23 يوليو حتى 22 أغسطس من كل عام، أما عن درجة توافق برج الأسد مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 75%.

الثور 35%.

الجوزاء 75%.

السرطان 35%.

الأسد 35%.

العذراء 25%.

الميزان 70%.

العقرب 20%.

القوس 90%.

الجدي 25%.

الدلو 70%.

الحوت 15%.

توافق برج العذراء مع باقي الأبراج

يقع برج العذراء في الفترة ما بين 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر من كل عام، أما عن درجة توافق برج العذراء مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 15%.

الثور 85%.

الجوزاء 20%.

السرطان 65%.

الأسد 25%.

العذراء 45%.

الميزان 30%.

العقرب 65%.

القوس 25%.

الجدي 85%.

الدلو 35%.

الحوت 65%.

توافق برج الميزان مع باقي الأبراج

يقع برج الميزان في الفترة ما بين 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر من كل عام، أما عن درجة توافق برج الميزان مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 85%.

الثور 75%.

الجوزاء 90%.

السرطان 20%.

الأسد 70%.

العذراء 30%.

الميزان 90%.

العقرب 45%.

القوس 65%.

الجدي 10%.

الدلو 90%.

الحوت 20%.

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توافق برج العقرب مع باقي الأبراج

يقع برج العقرب في الفترة ما بين 23 أكتوبر حتى 21 نوفمبر من كل عام، أما عن درجة توافق برج العقرب مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 10%.

الثور 75%.

الجوزاء 35%.

السرطان 75%.

الأسد 20%.

العذراء 65%.

الميزان 45%.

العقرب 80%.

القوس 15%.

الجدي 70%.

الدلو 30%.

الحوت 65%.

توافق برج القوس مع جميع الأبراج في الحب والزواج

يقع برج القوس في الفترة ما بين 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر من كل عام، أما عن درجة توافق برج القوس مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 95%.

الثور 30%.

الجوزاء 75%.

السرطان 20%.

الأسد 90%.

العذراء 25%.

الميزان 65%.

العقرب 15%.

القوس 75%.

الجدي 15%.

الدلو 60%.

الحوت 20%.

توافق برج الجدي مع باقي الأبراج

يقع برج الجدي في الفترة ما بين 22 ديسمبر حتى 19 يناير من كل عام، أما عن درجة توافق برج الجدي مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 35%.

الثور 95%.

الجوزاء 55%.

السرطان 95%.

الأسد 25%.

العذراء 85%.

الميزان 10%.

العقرب 70%.

القوس 15%.

الجدي 70%.

الدلو 30%.

الحوت 45%.

توافق برج الدلو مع باقي الأبراج

يقع برج الدلو في الفترة ما بين 20 يناير حتى 18 فبراير من كل عام، أما عن درجة توافق برج الدلو مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 85%.

الثور 20%.

الجوزاء 90%.

السرطان 50%.

الأسد 70%.

العذراء 35%.

الميزان 90%.

العقرب 30%.

القوس 60%.

الجدي 30%.

الدلو 80%.

الحوت 35%.

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توافق برج الحوت مع باقي الأبراج

يقع برج الحوت في الفترة ما بين 19 فبراير حتى 20 مارس من كل عام، أما عن درجة توافق برج الحوت مع الأبراج الأخرى بالنسبة المئوية، فهي كالآتي: [3]

الحمل 25%.

الثور 80%.

الجوزاء 50%.

السرطان 90%.

الأسد 15%.

العذراء 65%.

الميزان 20%.

العقرب 65%.

القوس 20%.

الجدي 45%.

الدلو 35%.

الحوت 90%.

توافق برج الحمل في الصداقة

يتسم مولود برج الحمل بالوضوح والصراحة والطيبة، كما يمتلك شخصية مخلصة وودودة، ويعد من أفضل الأصدقاء، ويشكل مصدر دعم لأصدقائه فهو لا يتردد في تقديم يد العون والمساعدة لهم، وقد يعرّض نفسه أحياناً للخطر من أجل مساندة من يحب. [4]

ويمتلك مولود برج الحمل أيضاً شخصية شجاعة وقيادية، لذلك فهو غالباً ما يعمل على حل مشاكل أصدقائه، حيث يتمتع برؤية حكيمة وعقلانية، ويجيد إدارة الكثير من الأمور. [4]

توافق برج الثور في الصداقة

يتميز مولود برج الثور بالإخلاص والصدق والوضوح، لذلك تجده يبحث دائماً عن علاقات الصداقة القوية، التي تستمر طويلاً، كما يتسم بالحرص والحذر، فهو لا يعتاد على الآخرين بسهولة، ويحتاج لبعض الوقت من أجل الوثوق فيهم والإفصاح لهم عما بداخله من مشاكل وأسرار. [4]

ويتصف مولود برج الثور بالوفاء لأصدقائه، إذ إنه يبذل كل ما في وسعه لمساندتهم، وعادةً ما تربط مولود برج الثور مع مولود برج العذراء علاقة صداقة متماسكة ومتوازنة، إذ يستطيع الطرفان فهم بعضهما بعضاً بشكل كبير، كما يرتبط الثور مع مواليد برجي السرطان والحوت في علاقة صداقة ناجحة ومتوازنة قائمة على البذل والعطاء. [4]

توافق برج الجوزاء في الصداقة

تمثل علاقات الصداقة شيئاً مهماً جداً في حياة مولود برج الجوزاء، فهي تأتي في مقدمة أولوياته قبل حتى علاقات الحب، لذلك تجد أن مولود برج الجوزاء يمتلك شبكة كبيرة من المعارف والأصدقاء، كما أنه يعتبر صديقه المقرب بمثابة شريكه في كل شيء. [4]

وغالباً ما تبدأ علاقات الحب في حياة مواليد برج الجوزاء بالصداقة، وعادةً ما تتسم علاقات الصداقة لديهم بالتفاهم والانسجام، ويتخللها الشراكة والتعاون والإخاء والمحبة. [4]

ويتوافق مولود برج الجوزاء بشكل كبير مع مولود برج الأسد في الصداقة، حيث تتسم علاقة الصداقة بينهما بالمتعة، ويتخللها قدر كبير من التسلية، ويتشارك الطرفان الكثير من اللحظات المثيرة، كما يرتبط مولود برج الجوزاء مع مولود برج الحمل في علاقة صداقة قوية تسودها الإنسانية والمشاركة الاجتماعية. [4]

توافق برج السرطان في الصداقة

يمتلك مولود برج السرطان طبيعة مختلفة ومميزة عن الآخرين، فهو يميل إلى الانعزال والانطواء في كثير من الأحيان، كما يفضل حياة العائلة والبيت، لذلك فهو لا يمتلك الكثير من الأصدقاء ولكنه يتسم بالإخلاص والوفاء الشديد لأصدقائه، ولا يتردد في الوقوف إلى جانبهم في وقت الضيق، ويقدم لهم الحلول للمشاكل التي تواجههم. [4]

ويرتبط مولود السرطان مع مولود الثور بعلاقة صداقة قوية قائمة على المحبة والمساندة، كما يرتبط مولود السرطان مع مولود العذراء بعلاقة صداقة متوازنة يسودها التفاهم والإخلاص والوضوح والثقة. [4]

توافق برج الأسد في الصداقة

يمتلك مولود برج الأسد شخصية اجتماعية وجذابة، كما أنه يستطيع لفت انتباه الكثير إليه، لذلك فهو يتمتع بشبكة كبيرة من العلاقات والأصدقاء، ويتسم بالود والمحبة، ويميل لمشاركة أصدقائه في الكثير من اللحظات الممتعة والمثيرة، ويتصف بالجرأة والشجاعة والسعي وراء مساعدة أصدقائهم بجميع الطرق. [4]

ويرتبط مولود برج الأسد بشكل كبير مع مولود برج الميزان في علاقة صداقة قوية قائمة على التفاهم والإنسانية والوضوح والصراحة، كما يرتبط مولود الأسد مع مولود الجوزاء بعلاقة صداقة منسجمة ومتوازنة، يسودها قدر كبير من الانفتاح والاستقلالية. [4]

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توافق برج العذراء في الصداقة

يميل مولود برج العذراء إلى الحرص والحذر في علاقات الصداقة، فهو لا يعطي ثقته إلى الآخرين بسهولة، ويتخذ قدراً كافياً من الوقت، للتأكد من مدى إمكانية توافق الشخص الآخر معه، ويتسم مولود برج العذراء بالإخلاص والوفاء في علاقات الصداقة، كما يتصف بالشهامة ولا يتردد في مساعدة من يحتاج إليه، فهو يمتلك رؤية حكيمة وعقلانية تؤهله للتصرف في جميع الأمور. [4]

ويرتبط مولود برج العذراء مع مولود برج السرطان في علاقة صداقة متينة قائمة على الإخلاص والمودة والاحترام، كما يرتبط مع مولود برج العقرب في علاقة صداقة قوية وناجحة يسودها التفاهم والالتقاء الذهني والوجداني. [4]

توافق برج الميزان في الصداقة

يمتلك مولود برج الميزان شخصية اجتماعية وودودة، ودائماً ما يكون لديه دائرة أصدقاء ومعارف واسعة، فهو على قدر كبير من الجاذبية والانفتاح، ويحظى بحب واحترام المقربين منه، ويتسم مولود الميزان بالتوازن، ويسعى خلف تحقيق العدل، لذلك فهو يشكل مصدر دعم ومساندة لأصدقائه. [4]

ويتمتع مولود برج الميزان بعلاقة صداقة جيدة مع مولود برج الأسد، ويشكل الطرفان معاً ثنائي متفاهم، وعلى درجة كبيرة من الوفاق، كما يرتبط مع مولود برج القوس في علاقة صداقة ناجحة ومنسجمة يسودها قدر كبير من المتعة والإثارة. [4]

توافق برج العقرب في الصداقة

تميل شخصية مولود برج العقرب إلى الغموض والتعقيد، فهو يتخذ الكثير من أساليب الحذر والحيطة في تعامله مع الآخرين، كما يفضل الكتمان ولا يفصح عما بداخله من أسرار إلى أي شخص باستثناء من يرتبطون معهم بصلات قوية. [4]

ويتسم مولود برج العقرب بالإخلاص والوفاء في الصداقة، ويسعى خلف مساعدة أصدقائه بكل الطرق، ويرتبط مولود برج العقرب في علاقة صداقة جيدة مع مولود برج الجدي، حيث يجمعهما التفاهم والانسجام والصدق، كما يرتبط مع مولود برج العذراء بعلاقة صداقة ناجحة يسودها المحبة والإخلاص والتضحية. [4]

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توافق برج القوس في الصداقة

يتصف مولود برج القوس بالمرح والبساطة، فهو يمتلك قدراً كبيراً من الإيجابية والتفاؤل، ويبعث الشعور بالراحة والطمأنينة في نفوس أصدقائه والمقربين منه، كما أنه يميل إلى مساعدة الآخرين، ولا يتردد في فعل أي شيء من أجل أصدقائه. [4]

ويرتبط مولود برج القوس في علاقة صداقة متوازنة مع مولود برج الدلو، حيث يسعى الطرفان إلى الوقوف بجانب بعضهما بعضاً في جميع المواقف، كما يرتبط مع مولود برج الميزان في علاقة صداقة قوية يسودها قدر كبير من المتعة والمغامرة. [4]

توافق برج الجدي في الصداقة

يقدّر مولود برج الجدي علاقات الصداقة، وتمثل شيئاً مهماً في حياته، فهو لا يتردد في الوقوف بجانب أصدقائه في أوقات الضيق، كما يستطيع إيجاد حلول للمشاكل المختلفة، لما لهم من رؤية حكيمة وعقلانية، وغالباً ما تتسع دائرة أصدقائه ومعارفه. [4]

ويتوافق مولود برج الجدي مع مولود برج العقرب في علاقة صداقة جيدة يسودها الإخلاص والتعاون والمشاركة، كما يرتبط مع مولود برج الحوت في علاقة صداقة ناجحة قائمة على التضحية والمحبة. [4]

توافق برج الدلو في الصداقة

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية اجتماعية ومحبوبة، فهو يمتلك شبكة كبيرة من العلاقات والأصدقاء، ويلعب دوراً مهماً في حياة أصدقائه والمقربين منه، ولا يتأخر في تلبية رغبات من يحب، فهو يتصف بالطيبة والعطف والكرم. [4]

ويرتبط مولود برج الدلو في علاقة صداقة وطيدة ومتماسكة مع مولود برج القوس، حيث يميل الطرفان إلى مساعدة الآخرين، كما يرتبط مع مولود برج الحمل في علاقة صداقة ناجحة قائمة على الإخاء والتعاون وحب الخير. [4]

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توافق برج الحوت في الصداقة

يمتلك مولود برج الحوت شخصية رومانسية وخيالية، ويميل إلى الإخلاص والوضوح في علاقات الصداقة، كما يتسم بالوفاء وحب المساعدة ويقف بجانب أصدقائه في جميع الأوقات، ولا يتردد في بذل التضحيات من أجل أصدقائه. [4]

ويرتبط مولود برج الحوت مع مولود برج العذراء في علاقة صداقة قوية قائمة على التضحية والحب والاحترام المتبادل، كما يرتبط مع مولود برج السرطان في علاقة صداقة متوازنة يسودها التعاون والمشاركة. [4]

يوجد هناك العديد من العلامات التي تدل على توافق الأبراج الصينية مع بعضها بعضاً، ويُعتقد أن علامات الحيوانات التي تفصل بينها 4 سنوات عن بعضها بعضاً متوافقة، ولكنها غير متوافقة، إذا كان بينها 6 سنوات. [2]

كما يمكنك إجراء اختبار توافق الأبراج الصينية بينك وبين شريكك، من خلال حاسبة توافق الأبراج الصينية، وفيما يأتي علامات حيوانات كل برج صيني وأفضل برج متوافق معه: [1]

الفأر: يتوافق هذا البرج مع الثور والتنين والقرد، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الفأر والنمر، ولا يتوافق مع كل من الحصان والديك.

يتوافق هذا البرج مع الثور والتنين والقرد، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الفأر والنمر، ولا يتوافق مع كل من الحصان والديك. الثور: يتوافق هذا البرج مع الفأر والثعبان والديك، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الثور والقرد، ولا يتوافق مع كل من النمر والتنين والحصان والأغنام.

يتوافق هذا البرج مع الفأر والثعبان والديك، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الثور والقرد، ولا يتوافق مع كل من النمر والتنين والحصان والأغنام. النمر: يتوافق هذا البرج مع التنين والحصان والخنزير، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الفأر والأرنب، ولا يتوافق مع كل من الفأر والأرنب الثور والنمر والأفعى والقرد.

يتوافق هذا البرج مع التنين والحصان والخنزير، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الفأر والأرنب، ولا يتوافق مع كل من الفأر والأرنب الثور والنمر والأفعى والقرد. الأرنب: يتوافق هذا البرج مع الأغنام والقرد والكلب والخنزير، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من النمر والأرنب والتنين والحصان، ولا يتوافق مع كل من الثعبان والديك.

يتوافق هذا البرج مع الأغنام والقرد والكلب والخنزير، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من النمر والأرنب والتنين والحصان، ولا يتوافق مع كل من الثعبان والديك. التنين: يتوافق هذا البرج مع الديك والفأر والقرد، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الأرنب والحصان، ولا يتوافق مع كل من الثور والأغنام والكلب.

يتوافق هذا البرج مع الديك والفأر والقرد، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الأرنب والحصان، ولا يتوافق مع كل من الثور والأغنام والكلب. الثعبان: يتوافق هذا البرج مع كل من التنين والديك، ويتوافق بدرجة متوسطة مع الكلب فقط، ولا يتوافق مع كل من النمر والأرنب والثعبان والخروف والخنزير.

يتوافق هذا البرج مع كل من التنين والديك، ويتوافق بدرجة متوسطة مع الكلب فقط، ولا يتوافق مع كل من النمر والأرنب والثعبان والخروف والخنزير. الحصان: يتوافق هذا البرج مع كل من النمر والخروف والأرنب، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الأرنب والتنين والقرد والكلب، ولا يتوافق مع كل من الفأر والثور والديك والحصان.

يتوافق هذا البرج مع كل من النمر والخروف والأرنب، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الأرنب والتنين والقرد والكلب، ولا يتوافق مع كل من الفأر والثور والديك والحصان. الخروف: يتوافق هذا البرج مع كل من الحصان والأرنب والخنزير، ويتوافق بدرجة متوسطة مع الديك فقط، ولا يتوافق مع كل من الثور والنمر والكلب.

يتوافق هذا البرج مع كل من الحصان والأرنب والخنزير، ويتوافق بدرجة متوسطة مع الديك فقط، ولا يتوافق مع كل من الثور والنمر والكلب. القرد: يتوافق هذا البرج مع الثور والأرنب، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الحصان والديك، ولا يتوافق مع كل من النمر والخنزير.

يتوافق هذا البرج مع الثور والأرنب، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الحصان والديك، ولا يتوافق مع كل من النمر والخنزير. الديك: يتوافق هذا البرج مع الثور والثعبان، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الأغنام والقرد والخنزير، ولا يتوافق مع كل من الفأر والأرنب والحصان والديك والكلب.

يتوافق هذا البرج مع الثور والثعبان، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الأغنام والقرد والخنزير، ولا يتوافق مع كل من الفأر والأرنب والحصان والديك والكلب. الكلب: يتوافق هذا البرج مع الأرنب، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الثور والثعبان والحصان والكلب، ولا يتوافق مع كل من التنين والأغنام والديك.

يتوافق هذا البرج مع الأرنب، ويتوافق بدرجة متوسطة مع كل من الثور والثعبان والحصان والكلب، ولا يتوافق مع كل من التنين والأغنام والديك. الخنزير: يتوافق هذا البرج مع كل من النمر والأرنب والخروف، ويتوافق بدرجة متوسطة مع الديك فقط، ولا يتوافق مع كل من الثعبان والقرد.

وأخيراً، يعد توافق مع الأبراج مع بعضها بعضاً أمراً مهماً ومحورياً في علم الفلك والأبراج، ويعتمد الكثيرون على معرفة مدى التوافق بين أبراجهم وأبراج شركائهم، لتحديد مدى نجاح علاقاتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بهم أحياناً.

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