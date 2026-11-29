احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً -

شهد الطريق الدائري الأوسطي، في الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان، اشتعال النيران في سيارة ملاكي، بعدما صعدت إلى الرصيف، وسط أجواء من الشبورة المائية التي تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطريق.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب حريق في السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ودفعت بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وجدد الحادث التحذيرات من القيادة في ظل الشبورة المائية وانخفاض الرؤية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتوخي الحذر على الطرق السريعة.