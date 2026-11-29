احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً -

خلال الحلقة السادسة من برنامج «دولة التلاوة»، أثنت لجنة التحكيم على تلاوة المتسابق محمد أبو ليلة، وقالت إن الله فتح عليه، وإن صوته جميل وأحكامه ممتازة. كما وصفت تلاوته بالحلوة وصوته بالرصين، وأشارت إلى ثقته بنفسه، مع نصحه بأن يكون أكثر حرصًا. وأكدت اللجنة إعجابها بفخامة خامة صوته.

ويستهدف برنامج «دولة التلاوة» اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والترتيل والتجويد، عبر التنافس في فرعي الترتيل والتجويد. ويسعى البرنامج إلى تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة.

وتبلغ جوائز البرنامج مليوني جنيه، منها مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل، ومليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد. وتشمل المكافآت كذلك تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، بما يتيح لهم الوصول إلى جمهور أوسع وخدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات البرنامج في التاسعة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على قنوات الحياة وCBC والناس و«مصر قرآن كريم»، إضافة إلى منصة «WATCH IT».

وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يندرج ضمن جهودها لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والمشاركة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن في المجتمع، ونشر التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.