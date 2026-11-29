برنتفورد يُذلّ يونايتد برباعيةواصل فريق مانشستر يونايتد مسلسل نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

وفرض برينتفورد سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدفين متتاليين في الدقيقتين 19 و32، ليضع مانشستر يونايتد في موقف صعب مبكراً، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني.

وفي الدقائق الأخيرة، عزز كريستوفر أجير تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82، قبل أن يختتم كيفن شادي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 90+1، مؤكداً التفوق الكبير لبرينتفورد.

وتزداد معاناة مانشستر يونايتد بالنظر إلى أن شباكه استقبلت أربعة أهداف في ثلاث مباريات متتالية بالدوري، بعدما تعادل مع أستون فيلا بنتيجة 4-4 في الجولة العاشرة، ثم خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الحادية عشرة، قبل السقوط مجدداً أمام برينتفورد بالنتيجة ذاتها.

وبهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم مؤقتا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، ليصبح مهددا بالتراجع إلى المركز الأخير في حال فوز كريستال بالاس على ضيفه هال سيتي ضمن منافسات الجولة نفسها.

وفي مباراة أخرى، قاد شون لونغستاف فريق ليدز يونايتد إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، بعدما سجل ثنائية في الفوز العريض على كوفنتري سيتي 3-0 .. وافتتح دومينيك كالفرت-لوين التسجيل (40) ثم سجل لونغستاف هدفين (45 و66).

وفي مباراة ثالثة تعادل ابسويتش تاون مع أستون فيلا 2 ـ 2.