احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فخامة الرئيس رحب برئيس البرلمان العربي، وقدم التهنئة له على توليه منصبه بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي في أكتوبر ٢٠٢٦، مشيرًا إلى أن فوزه بالمنصب يعكس ثقة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في قدراته على الارتقاء بالعمل البرلماني العربي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن فخامة الرئيس أكد أهمية تعزيز دور البرلمان العربي في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمة العربية وبحث الحلول المستدامة لها، مؤكدًا سيادته حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لدفع دور البرلمان العربي، منوهًا في هذا السياق إلى أهمية توسيع التعاون المؤسسي والفني بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري. كما شدد فخامة الرئيس على محورية دور البرلمان العربي في الحفاظ على وحدة الصف العربي من أجل مواجهة التحديات والأزمات الراهنة والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس البرلمان العربي أكد تقديره للقاء فخامة الرئيس، مثمنًا الدعم الذي تقدمه مصر لدفع دور البرلمان العربي في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق بين مصر والبرلمان العربي تحقيقًا للأهداف المشتركة. كما أعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مجلس النواب المصري بهدف تعميق التنسيق البرلماني القائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. وأمن رئيس البرلمان العربي على ما ذكره فخامة الرئيس من ضرورة توحيد الموقف العربي، مشيرًا إلى أن التحديات الإقليمية الراهنة تتطلب توحيد الرؤى بين الدول العربية، بما يساهم في التغلب على التحديات والحفاظ على أمن ومقدرات الدول العربية، ومعربًا عن تقديره لما تبذله مصر من جهود من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن كافة الدول العربية.