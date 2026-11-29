احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أثنت لجنة تحكيم «دولة التلاوة» على تلاوة المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، المعروف بلقب «الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة من البرنامج. وقالت إن قراءته جيدة وحنجرته ذهبية، ودعت بالرحمة للشيخ الحصري الذي يقلده، وتمنت له التوفيق، مشيرة إلى أنه يبهرهم في كل مرة أكثر من السابقة، ونصحته بمواصلة الاقتداء بالشيخ الحصري، داعية الله أن يحفظه.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن وترتيله وتجويده. وتقوم المنافسة على فرعي الترتيل والتجويد، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله ويحافظ على ريادة مصر في فنون التلاوة.

وتبلغ الجوائز الإجمالية مليوني جنيه، منها مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في الترتيل ومليون جنيه للفائز بالمركز الأول في التجويد. وتشمل المكافآت تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، لإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتهم في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات البرنامج في التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، وكذلك على منصة «WATCH IT». وقالت وزارة الأوقاف إن البرنامج يأتي ضمن جهودها لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والمساهمة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بالآيات.