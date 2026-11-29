احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أشاد القارئ الشيخ طه النعماني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بقراءة المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، المعروف بلقب «الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة. وقال إنه يحبه، واقترح أن يسجل بصوته مصحفًا معلمًا موجهًا للأطفال الذين يقرؤون القرآن كما أُنزل، ودعا الله أن يفتح عليه.

ويستهدف برنامج «دولة التلاوة» اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده من خلال المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد. ويسهم ذلك في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز مليوني جنيه، بواقع مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل ومليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد. وتشمل المكافآت أيضًا تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بما يمنح المواهب الفائزة فرصة للوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتها في خدمة كتاب الله.

وتُعرض حلقات البرنامج في التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إضافة إلى منصة «WATCH IT». وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي ضمن جهودها لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والمساهمة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بالآيات.