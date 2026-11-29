احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - أطلقت أوغندا أول تجربة سريرية في أفريقيا للقاح تجريبي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، ويستهدف سلالة بونديبوجيو من فيروس الإيبولا، في خطوة علمية تستهدف تطوير وسائل جديدة لمواجهة تفشيات المرض، خاصة في ظل استمرار انتشار الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، بدأت التجربة يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، بالتعاون بين معهد أبحاث الفيروسات الأوغندي وشركة موديرنا الأمريكية، بعد حصول الدراسة على موافقات الجهات التنظيمية في أوغندا، وتحمل اسم mRNA-1469-P102.

وتستهدف التجربة، التي تعد الأولى من نوعها في أفريقيا، تقييم مدى أمان اللقاح وقدرته على تحفيز الجهاز المناعي، ومن المقرر أن تشمل نحو 224 متطوعًا من الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و65 عامًا، مع متابعة المشاركين لمدة عام تقريبًا بعد تلقي اللقاح.

وأوضحت الجهات المشاركة أن فحص المتطوعين وتسجيلهم بدأ بالفعل، فيما تمثل هذه الدراسة ثاني تجربة سريرية للقاح، بعد تجربة مماثلة في كندا بدأت في أغسطس 2026، وشملت بالغين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا.

ووفقًا للبيان، ساهمت النتائج الأولية للتجربة الكندية في توصية المجموعة الاستشارية الفنية المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن ترتيب أولويات اللقاحات المرشحة، بتقييم اللقاح ضمن تجربة تطعيم حلقية من المرحلتين الثانية والثالثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت اسم Tumaini.

وقال بونتيانو كاليو، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الفيروسات الأوغندي والباحث الرئيسي في الدراسة، إن التجربة ستدعم جهود مواجهة التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تعزيز الاستعداد لمواجهة أي تفشيات مستقبلية.

من جانبه، أوضح هاملتون بينيت، المدير التنفيذي لشؤون المرونة في موديرنا، أن اختبار اللقاح على الأطفال سيوفر بيانات مهمة حول إمكانية استخدامه مستقبلًا في الاستجابة لتفشيات الإيبولا.

وفي سياق متصل، يقدم تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، ومقره النرويج، تمويلًا يصل إلى 58.5 مليون دولار أمريكي لشركة موديرنا لدعم تطوير اللقاح، ضمن برنامج يستهدف تعزيز الحماية من الفيروسات ذات التهديد الوبائي.

وتعتمد تقنية mRNA على إعطاء الخلايا تعليمات مؤقتة لإنتاج بروتين يحاكي جزءًا من الفيروس، ما يساعد الجهاز المناعي على التعرف عليه وتكوين استجابة مناعية ضده، دون استخدام الفيروس الحي المسبب للمرض.

ولا يزال اللقاح في مرحلة التجارب السريرية، ولم تثبت فعاليته في الوقاية من الإيبولا حتى الآن، إذ تركز المرحلة الأولى بشكل أساسي على تقييم السلامة والاستجابة المناعية قبل الانتقال إلى مراحل الاختبار التالية.