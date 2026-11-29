ألافيس يصعق ريال مدريد في "برنابيو"تلقى ريال مدريد خسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري الإسباني بسقوطه على ملعبه "سانتياغو برنابيو" أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من "الليغا".

وسجل توني مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة 22، ثم أضاف أنخيل بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 61، وجاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 69، كما تلقى الأنجليزي جود بيلنغهام البطاقة الحمراء لمحاولة تحايله على الحكم الذي أشهر في وجهه الصفراء الثانية.

وتوقف ريال مدريد بهذه الخسارة عند 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما يملك برشلونة المتصدر فرصة سانحة لتعزيز الفارق في الصدارة، إذ يمتلك 36 نقطة ويواجه ديبورتيفو لاكورونيا اليوم.

وعاد أتلتيكو مدريد من إلتشي بفوز صعب بثلاثة أهداف لهدفين عزز به مركزه الثالث، وسجل للأتلتي أليخاندرو غريمالدو (من جزاء) وكانغ إن لي ويولينا ألفاريز في الدقائق 5 و7 و41، بينما سجل لإلتشي مارتيم نيتو وبوبا سانغاري الدقيقتين 26 و48، وبهذا الفوز رفع الأتلتي رصيده إلى 34 نقطة منتزعاً الوصافة، بينما حافظ إلتشي على مركزه قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وباغت رايو فايكانو مضيفه ريال بيتيس في ملعبه فيامارين وهزمه بهدف وحيد سجله جورج دوفورتس في الدقيقة 72، وهي الهزيمة الثانية للأخضر الأندلسي على ملعبه والأولى أمام برشلونة ليتلقى ضربة موجعة في السباق نحو المركز الثالث فبقي عند النقطة 27 بالمركز الرابع.

وتغلب أتلتيك بلباو على مضيفه مالاغا بأربعة أهداف لثلاثة علماً أن الفريق الباسكي أنهى الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف لهدف، والأهداف الخمسة جاءت في النصف الثاني من الشوط، ورفع بلباو رصيده إلى 19 نقطة بالمركز السابع بينما مازال مالاغا متذيلاً للترتيب بـ5 نقاط.