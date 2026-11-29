باريس يهزم لوريان ويبتعد في الصدارةابتعد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز 2 - صفر على ضيفه لوريان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة مساء السبت، التي شهدت أيضا فوز لومان على ليل بهدفين مقابل هدف، ونيس على تروا بأربعة أهداف مقابل هدف، وستراسبورج على لوهافر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل سيني مايولو وعثمان ديمبلي هدفي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 32 و67، ليحقق الفريق الباريسي انتصاره ويستعيد توازنه بعد تعادله مع روما الإيطالي 2-2 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة من 12 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى ست نقاط مع باريس إف سي صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمام بريست في افتتاح الجولة، فيما تجمد رصيد لوريان عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

واستفاد الفريق الباريسي أيضا من تعثر ليل، الذي خسر أمام مضيفه لومان بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لويس مافوتا وأنطوان رابيارد هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 45+2 و61، فيما أحرز أياسي أويدا هدف ليل الوحيد في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليل عند 21 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق الأهداف عن بريست صاحب المركز الثالث، بينما رفع لومان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، محققا فوزه الثاني تواليا على أحد الفرق الكبيرة، بعدما تغلب على أولمبيك مارسيليا في الجولة الماضية.

وفي مباراة أخرى، حقق نيس فوزا عريضا على ضيفه تروا بأربعة أهداف مقابل هدف، بفضل ثلاثية إيلي واهي في الدقائق 36 و65 و69، وهدف يوسف ندايشيمي في الدقيقة الثامنة، بينما سجل محمد ديوب هدف تروا الوحيد في الدقيقة 24.

ورفع نيس رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، متساويا مع ليون الخامس بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد تروا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

كما عاد ستراسبورغ بفوز ثمين من ملعب لوهافر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل له كونراد هاردر وسيباستيان ناناسي وسمير المرابط في الدقائق 7 و58 و88، فيما أحرز سوتا ناكامورا هدف لوهافر الوحيد في الدقيقة 90.

وتأثر لوهافر بالنقص العددي بعد طرد لاعبه مبوانا ساماتا في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير، بينما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.