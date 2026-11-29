لاتسيو يعزّز موقعه في الصدارةعزز لاتسيو صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، التي شهدت أيضا فوز فروسينوني على بارما بثلاثية نظيفة، وانتصار إنتر على جنوى بأربعة أهداف دون رد.

وعلى ملعب تورينو، حسم لاتسيو المواجهة في الشوط الأول بتسجيله هدفين متتاليين عبر الدنماركي أوليفر بروفستجارد ويوستاف إيساكسن في الدقيقتين 42 و44، قبل أن يقلص الاسكتلندي تشي آدامز الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، دون أن ينجح تورينو في إدراك التعادل.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، محافظا على سجله خاليا من الهزائم، فيما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، قاد المهاجم السلوفاكي توماس بوبتشيك فريق فروسينوني إلى الفوز على ضيفه بارما بثلاثة أهداف دون رد، بعدما سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 60 و61 وضمن مجريات الشوط الثاني، ليقود فريقه إلى تحقيق فوزه السادس تواليا على ملعبه.

ورفع فروسينوني رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بارما عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

كما حقق إنتر فوزا عريضا على ضيفه جنوى بأربعة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، مواصلا مطاردة المتصدر لاتسيو.

وكانت الجولة انطلقت بلقاء فينيسيا وبولونيا الذي انتهى بالتعادل دون أهداف وهو التعادل السلبي فقط هذا الموسم، وبه رفع بولونيا رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثامن مؤقتاً مقابل 7 نقاط بالمركز قبل الأخير.