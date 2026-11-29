بايرن يواصل نزيف النقاط بالبوندسليغاتعثر بايرن ميونخ مجدداً وهذه المرة بالتعادل السلبي مع هامبورغ ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الألماني ليخفق بالتالي في الصعود إلى الصدارة ولو مؤقتاً وبذلك أصبح بإمكان دورتموند الابتعاد بفرق 4 نقاط في حال فوزه في قمة الجولة على ليفركوزن اليوم بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً.

ودفع البايرن ضريبة الإصابات التي لحقت بنجوم الخط الهجومي لديه فظهر كالوحش دون أنياب، ومضى الشوط الأول مسيطراً لكن لاعبيه عجزوا عن هزّ الشباك وزاد الطين بلة طرد قائده جوشوا كيميش لاعتدائه على اللاعب النرويجي روسينغ ليلسيت (بشد الشعر وطرحه أرضاً) في الدقيقة 44، وواصل البافاري الأفضلية مع بداية الثاني مع صحوة طبيعية للاعبي هامبورغ الذين غابوا عن المشهد طوال مراحل الشوط الأول وذلك مع الزيادة العددية فانقلب الوضع لمصلحة صاحب الأرض إلا أن الشباك ظلت صامتة حتى النهاية، فخرج البايرن بتعادل خاسر فرفع رصيده إلى 23 نقطة بينما أصبح هامبورغ ثاني عشر الجدول بـ13 نقطة.

وقسا كولن على إيلفيرسبيرغ فهزمه بخمسة أهداف دون ردّ سجل منها ماريو بولتر (هاتريك) وثنائية لسعيد الملا وبهذا الفوز رفع كولن رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الثامن بينما توقف إيلفيرسبيرغ عند 13 نقطة ويتأخر عن كولن بفرق الأهداف.

واكتسح بادربون ضيفه شالكه بثمانية أهداف لهدف وسجل ستيفانو مارينو ثلاثية هي السابعة في البوندسليغا هذا الموسم، وبهذا أصبح بادربورن عاشراً بـ13 نقطة بينما شالكه بالمركز السابع عشر بـ7 نقاط.

وقلب ماينز تأخره أمام يونيون برلين بهدف إلى فوز بهدفين فرفع ماينز رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الخامس عشر بينما توقف رصيد يونيون عند 8 نقاط بالمركز السادس عشر، وكانت الجولة افتتحت الجمعة بتعادل مثير بين مونشن غلادباخ وبريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.