احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من حدوث تحول مفاجئ في الأحوال الجوية بداية من غد الإثنين، مع دخول الأجواء الشتوية بشكل سريع، بعد استمرار الأجواء الصيفية لفترة أطول من المعتاد وتأخر الانتقال التدريجي إلى الشتاء.

الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الأجواء الشتوية

وأكد فهيم، في تحذير، أن البلاد مقبلة على تغير ملحوظ في طبيعة الطقس، يتمثل في الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الأجواء الشتوية، وهو ما يستدعي الانتباه إلى تداعيات التغيرات السريعة في درجات الحرارة، خاصة في ظل احتمالات تعرض النباتات والمحاصيل الزراعية لصدمات حرارية نتيجة التباين في الظروف الجوية.



وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أهمية التعامل بحذر مع هذه المرحلة الانتقالية، وعدم الاستهانة بالتغير المفاجئ في درجات الحرارة، لا سيما أن تأخر خروج الأجواء الصيفية قد يجعل الانتقال إلى الشتاء أكثر حدة على بعض الأنشطة الزراعية.



وتأتي هذه التحذيرات في توقيت مهم للموسم الزراعي الشتوي، الذي يتطلب متابعة مستمرة للتغيرات الجوية، ومراعاة الظروف المناخية عند تنفيذ العمليات الزراعية، بما يساعد على تقليل تأثير التقلبات الحرارية على نمو المحاصيل ومعدلات إنتاجيتها.

